Vinícola D’Alture prepara Gastronomia exclusiva para a 7ª Vindima de Altitude

Uma das mais premiadas vinícolas da Altitude de Santa Catarina, a D’alture já está se preparando para a A 7ª edição da Vindima de Altitude, um evento tradicional das vinícolas da Serra Catarinense, o encontro dá início às celebrações da festa da colheita da uva, que neste ano inicia no dia ‪28 de fevereiro e seguem até ‪29 de março.

A Vinícola vai celebrar a colheita com muita música, gastronomia, tour com a degustação dos vinhos de altitude, premiados nacional e internacionalmente, com sunsets, piqueniques especiais, almoços e jantares harmonizado.

A vinícola D’alture a mais premiada de Santa Catarina, sempre o grande centro das atenções dos turistas, visitantes e enófilos. Com o túnel da recepção, a cúpula de vidro para o sunset e o amplo restaurante.

Encontrado um nuance espetacular em sua parte estrutural que reúne obras de arte, o rústico e o moderno ao mesmo tempo, além de uma equipe altamente especializada e com vinhos de altitude excelentes, o que transformou a Vinícola D’Alture na grande referência para o enoturismo de São Joaquim.

Vindima 2020

É tempo de colheita, é tempo de alegria! A Vindima 2020 esta chegando! 🍇🍷 Do dia 28 de Fevereiro até o dia 29 de Março convidamos vocês a desfrutarem de uma experiência única acompanhada dos nossos suculentos vinhos e espumantes, os mais premiados da Serra Catarinense, junto a um delicioso menu gourmet com ingredientes regionais assinado pelo @chefdeividnesi Segue nossa programação: