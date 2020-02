Domingo de Carnaval com Sunset na Vinícola Thera

Fim de tarde de muito vinho e música eletrônica com o DJ Thon Soriedem, assim vai ser o Sunset de Carnaval na vinícola Thera.

O Sunset ocorrerá das 17:30 às 20:30, com o custo de R$90,00, dando direito a uma bela mesa de frios, uma taça de welcome wine e muita música de qualidade. Os vinhos serão cobrados aparte, com a opção em taças ou garrafas. Esta é uma das épocas mais bonitas para visitar a vinícola. Em plena época de vindima, as parreiras estão lotadas de uva e a temperatura da serra é super agradável.

Sobre o DJ Thon Soriedem

Um som fino e envolvente: é assim que podemos apresentar o DJ e Produtor Thon Soriedem. Nascido em Florianópolis, tem mostrado sua identidade versátil com sets que misturam indie dance, deep house e house music em beach clubs, e em grandes eventos pelo país.

Conhecido por ter um dos melhores warm ups do Brasil, Thon impõe um estilo refinado e descomplicado, seja para bons ouvidos, seja para dançar. Atualmente, é DJ residente e produtor do programa de rádio Lounge Itapema, que embala as noites de sábado em Florianópolis e Joinville, na mais conceituada rádio de Santa Catarina, a Itapema FM.

Data: 23/02

Horário: 17h30 às 20h30

Valor: R$ 90 + taxas

Mais informações: 48 996794545