Dicas da Nutri Tatiane Flores – Como aproveitar o carnaval sem sair da linha?

O Carnaval está chegando. É tempo de alegria e brincadeira tanto para quem vai sambar na avenida quanto para aqueles que preferem se divertir nos salões. Apesar de ser um momento de descontração, um descuido principalmente com a alimentação pode acabar com a festa.

Para não cair na armadilha da má alimentação e ter de parar a brincadeira por causa de uma infecção intestinal, uma desidratação e até uma ressaca, algumas recomendações simples podem ajudar. Nesta época os foliões perdem bastante líquido e gastam energia por causa da alta temperatura e da movimentação em bailes e na avenida sambando. Por conta disso, a regra básica é manter o corpo hidratado com sucos de frutas, água de côco ou água, pois além de estarmos ingerindo líquidos estarão suprindo a falta de minerais. Dê preferência aos sucos no lugar dos refrigerantes.

Para aqueles que gostam de uma cervejinha, o ideal é intercalar um suco ou uma garrafinha de água entre uma latinha e outra.

– Fazer uma refeição rápida é obrigação durante o baile ou para quem está assistindo aos desfiles. Pode ser um lanche ou uma fruta (se der preferência ao lanche natural observe as condições de higiene do local e se os produtos que o compõem estão sob refrigeração). Como se está gastando energia, o certo é comer carboidratos. As barras de cereais são uma boa pedida, pois, além de práticas, são gostosas e possuem em sua composição carboidratos e fibras.

– Para quem vai passar os quatro dias longe de casa, a orientação é fazer um bom café da manhã com leite, sucos de frutas e um lanche; almoço simples como uma macarronada e jantar leve. Sempre lembrar que não se pode ficar muito tempo sem comer. O ideal é ingerir algum alimento a cada 3 horas.

Recomendações saudáveis para os dias de carnaval

– Beber muito líquido durante a festa;

– Comer a cada três horas;

– Ingerir pequenas porções em várias refeições diárias;

– Evitar carnes e lanches gordurosos;

– Não ficar sem comer para emagrecer;

– Leve barras de cereais;

– Não coma em lugares sem higiene adequada;

– Se for beber álcool, intercale água ou suco de fruta entre um gole e outro;

– Mantenha o estômago com algum alimento, mas não exagere.

– Durma bastante e evite emendar um dia no outro;

– Vista roupas confortáveis e, de preferência, produzidas com tecidos naturais como algodão que permitem a transpiração da pele;

– Vale lembrar também dos cuidados com as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a aids e a hepatite, por isso o sexo seguro nunca é demais.

Um beijo grande da Nutri…

Vamos curtir com sabedoria esse Carnaval!

Tati Flores

CRN10 4031- (49) 998101137