Vinícola Suzin fecha o ciclo da colheita de uvas em São Joaquim

Já no clima de inverno, com as folhas coloridas pelo outono, a Vinícola Suzin finalizou no dia 03/05 a colheita das uvas safra 2021.

As variedades colhidas foram a Montepulciano e a Cabernet Sauvignon que foi colhida em duas etapas: a primeira dará origem ao tradicional Cabernet da Suzin e a segunda etapa será utilizada para o Cabernet Super Premium da Vinícola. Um tinto marcante, feito a partir das uvas já em processo de desidratação. Esta característica da uva super madura permite elaborar um vinho diferenciado, com muita complexidade, corpo, estrutura, taninos e álcool elevado. Com isso o vinho ganha personalidade, porém sem perder o equilíbrio e garante grande tempo de guarda. “Estamos muito felizes com o resultado da safra 2021como um todo. Conseguimos colher uvas com a sanidade perfeita, a variedade Cabernet Sauvignon alcançou a marca de 27º Brix, enquanto a Montepulciano 25º Brix. Todo este cuidado no campo tenho certeza, se reverterá em vinhos de ótima qualidade, ressalta Everson Suzin, sócio diretor da Vinícola. “

A variedade Montepulciano é a primeira safra a ser colhida e já promete um grande vinho. Já o Cabernet Sauvignon colhido na segunda etapa, que dará origem ao Super Premium, é o segundo ano que a Vinícola consegue atingir este tempo de maturação. Se você ainda não conhece está em tempo! A Suzin dispõe poucos rótulos para comercialização.

Para mais informações, acesse o site www.vinicolasuzin.com.br

ou pelo fone/Whatsapp 49 99147 4356.