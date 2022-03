Quinta da Neve – Vinhos finos e sunset inspirador da Vindima 2022 na altitude catarinense

Último sábado (27) foi marcado por um surpreendente e movimentado sunset, preparado, de modo especial aos visitantes e convidados da Vinícola Quinta da Neve, uma das mais tradicionais e pioneiras vinícolas da altitude.

Os apreciadores dos vinhos finos puderam encontrar uma nuance perfeita entre a sonoridade musical do Trio Malbec às cores púrpuras do pôr do sol e com o charme preponderante que somente uma vinícola tão ousada pudera proporcionar, desde as fogueiras ao ar livre até o portento anoitecer em seu salão receptivo, recentemente inaugurado.

Veja o vídeo:

Um estilo inconfundível e a devoção de fazer uma dos mais aromáticos e palatáveis vinhos da altitude, colocam a Vinícola Quinta da Neve em uma nova era de contemplatividade e evolução. Seus eventos durante a Vindima de altitude foram magníficos e sem dúvida trará bons e performáticos frutos que inspiram o enoturismo de São Joaquim.

Veja as imagens: