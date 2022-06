Pericó recepciona o Governador Carlos Moisés em dia histórico para o Enoturismo

O Governador Carlos Moisés e a Primeira Dama Késia Martins, juntamente com a sua staff, foram recepcionados na Vinícola Pericó pelo casal anfitrião Diego Censi e Glaucia Raboch, após o Governador anunciar uma série e investimentos para a cidade de São Joaquim nesta última sexta (17).

Entre os investimentos estão a pavimentação dos caminhos que levam para a Rota dos Vinhedos. O Governo do Estado e o Prefeito de São Joaquim assinaram um ato autorizando o início das obras de asfaltamento do acesso às vinícolas Leone di Venezia e Monte Agudo, situadas no Morro Agudo; o acesso às vinícolas Quinta da Neve e Suzin, localizadas entre na Região do bentinho e o acesso às Vinícolas Pericó, Villaggio Conti, Vinhedos do Santo Onofre, Vinícola Morro da Espia e Sanjo, na localidade do Pericó, em um investimento de cerca de 88 milhões para o setor.

Tal feito foi comemorado de forma conjunta pelos produtores de vinhos de São Joaquim em um dia histórico para o enoturismo. O Governador Carlos Moisés e a sua staff almoçaram uma tradicional feijoada feita pelo Cheff Dudu Poener, semifinalista do Mestre dos Sabores da Rede Globo e também recebeu uma caixa de maçãs do Prefeito Giovani Nunes. A celebração ainda contou coma presença do Prefeito de Bom Jardim da Serra Pedro Ostetto, do Secretário da Casa Civil Juliano Chiodelli, Secretário da Infraestrutura Thiago Vieira e da Deputada Estadual Paulinha.

“Vimos um governo focado e determinado, que em momento algum perdeu o foco de acreditar em projetos para todos os cantos do estado. Isso é fruto de um governo que tem uma equipe envolvida, determinada, comprometida e que ta fazendo o que nenhum outro governo fez pelo estado. Com certeza vamos desenvolver e muito essa região vinífera da Serra Catarinense” Destacou o empreendedor Diego Censi da Vinícola Pericó

“Faço de tuas as minhas palavras Diego Censi, sem dúvida um governador sozinho não faz milagres e foi por conta dessa equipe (comprometida) que nós estamos conseguindo realizar todas essas importantemente obras. Agradeço e muito pela acolhida na Pericó, principalmente ao Casal Diego Censi & Glaucia Raboch e ao Prefeito Giovani Nunes por todo este comprometimento com São Joaquim. Porque aqui tem Prefeitura, aqui tem Governo aqui tem Trabalho” Finalizou o Governador Carlos Moisés

Veja as imagens: