Governador sinaliza que pode prorrogar a quarentena – Santa Catarina confirma 417 casos e 11 mortes

Governo do Estado confirma 417 casos e 11 mortes

Durante a coletiva de imprensa, na tarde desta última segunda-feira (6), através das Rede Sociais e retransmitida para toda a imprensa, o Governador Santa Catarina Carlos Moisés explicou detalhadamente os planos do Governo sobre a retomada das atividades em todo o estado.

Segundo o governador, as duas próximas semanas serão as semanas de pico, semanas decisivas e que está não seria uma decisão exclusiva de Santa Catarina e nem do Brasil, mas é uma decisão globalizada.

“As duas próximas semanas, serão semanas para o Brasil que vão apresentar um impacto mais relevante nesta questão e obviamente que Santa Catarina não será diferente. A gente está estruturando a nossas parte da saúde e exatamente o isolamento social vem para fazer com que essa curva seja mais tênue, não seja tão aguda e que nos dê tempo para nos organizarmos, para adquirirmos os insumos de saúde, de que tudo aquilo o que o mercado mundial disputa. Então não há que se fazer nenhum movimento de liberação de reunião de público, ensino também é reunião de público, nas próximas duas semanas, porque nós vamos assistir, de fato, a situações bem mais bem mais complexas do que vivemos até hoje” Declarou o Governador Carlos Moisés

Assista a live do Governador no Facebook:

Dados atualizados no Estado:

Santa Catarina registra 417 casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira, 6. O número representa um aumento 10% em relação ao último boletim. Desde o começo da pandemia, foram confirmadas 11 mortes no Estado por conta da doença. A última delas foi de um homem de 57 anos de Gaspar, que fazia parte do grupo de risco por apresentar comorbidades.

Atualmente, há 38 pessoas internadas em UTI com a Covid-19, sendo 13 na rede pública e 25 na rede privada. Os casos confirmados são de pessoas com residência em 58 municípios diferentes. Veja a lista:

Águas Mornas 1

Antônio Carlos 8

Araranguá 4

Balneário Arroio do Silva 1

Balneário Camboriú 12

Balneário Gaivota 1

Biguaçu 1

Blumenau 52

Botuvera 1

Braço do Norte 16

Brusque 1

Camboriú 7

Canelinha 1

Chapecó 6

Criciúma 27

Florianópolis 99

Gaspar 5

Governador Celso Ramos 2

Gravatal 4

Içara 1

Imbituba 6

Indaial 2

Irati 1

Itajaí 21

Itapema 3

Itapiranga 1

Jaguaruna 2

Jaraguá do Sul 6

Joaçaba 1

Joinville 25

Lages 4

Laguna 3

Mafra 1

Morro da Fumaça 1

Navegantes 4

Palhoça 3

Papanduva 2

Paulo Lopes 2

Pedras Grandes 1

Pescaria Brava 1

Pomerode 1

Porto Belo 4

Rancho Queimado 2

São Domingos 1

São Francisco do Sul 2

São José 17

São Lourenço do Oeste 1

São Ludgero 3

São Pedro de Alcântara 1

Siderópolis 5

Sombrio 3

Santo Amaro da Imperatriz 1

Tijucas 2

Timbé do Sul 1

Timbó 1

Tubarão 19

Urussanga 2

Videira 1

Outros Estados 7

Outros Países 3