Vinícola Quinta da Neve receberá o chef Claude Troisgros em novembro em São Joaquim

A vinícola Quinta da Neve, em São Joaquim, se prepara para receber o renomado chef francês Claude Troisgros. Considerado um dos grandes nomes da gastronomia brasileira, Claude irá assinar um jantar exclusivo na vinícola no dia 27 de novembro, a partir das 20h.

Uma experiência única para a enogastronomia da Serra Catarinense, e surpreendentemente, também para o chef, pois será seu primeiro jantar assinado em uma vinícola brasileira.

Mais conhecido por trabalhos na TV como o programa “Que marravilha”, no GNT e “Mestre do Sabor”, na rede globo, Claude também possui restaurantes renomados. Recentemente o chef inaugurou o seu mais novo projeto gastronômico intitulado “Mesa do Lado”, que oferece uma experiência multissensorial inédita. Neste projeto, Claude incluiu o vinho Alvarinho da Quinta da Neve na carta de vinhos, o que estreitou relações e aproximou o chef da vinícola.

O jantar possui vagas limitadas e as reservas podem ser feitas através do whatsapp: (49) 99158-5656