Santa Catarina se prepara para a Vindima de Altitude 2023

VINDIMA DE ALTITUDE DE SANTA CATARINA 2023 acontece de 3 a 26 de março

A celebração da colheita da uva ocorre durante todo o mês de março com programação especial na Serra catarinense

A Serra catarinense se prepara para celebrar mais um ano da colheita da uva. A Vindima de Altitude de Santa Catarina 2023 ocorre de 3 a 26 de março com programação especial nas vinícolas da Serra Catarinense e da região do Contestado. O lançamento oficial da Vindima de Altitude 2023 será realizado no dia 8 de fevereiro, às 18h30, na sede do Sebrae/SC em Florianópolis. O Sebrae/SC é parceiro do evento. A 9ª edição tem uma novidade: neste ano, o Festival da Vindima de Altitude, que ocorre em São Joaquim paralelo à programação das vinícolas, e reúne vinhos, gastronomia e atrações culturais, apresenta os vinhos de altitude para os visitantes em dois fins de semana.

“A Vindima de Altitude é o momento de colher e reservar os melhores frutos para elaborar os rótulos do ano. É também a oportunidade para que visitantes e turistas vivenciem a rotina da produção dos vinhos. Estamos ansiosos para compartilhar com as pessoas esta etapa tão importante no contexto da produção do vinho. Uma experiência diferente que reúne amantes do vinho e famílias inteiras em torno de uma atividade de lazer diferente e especial”, revela o presidente da Associação Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, Diego Censi.

Já gerente regional do Sebrae/SC na Serra catarinense, Altenir Agostini, ressalta a importância do evento para o turismo e para a economia local. “A Vindima está no calendário como um dos principais eventos turísticos de Santa Catarina. Ao atrair centenas de turistas para a Serra catarinense, o evento movimenta a economia local e fortalece os pequenos negócios da região. Além de ser uma oportunidade única para apresentar os diferenciais do nosso Estado e a qualidade da nossa produção. Para o Sebrae/SC é uma honra ser apoiador desse evento”, comenta.

Durante o mês de março, quem viaja para a região de altitude pode caminhar nos vinhedos, sentir o aroma das uvas e, claro, apreciar os melhores vinhos de altitude. Ficou curioso ou quer viver novamente esse momento mágico? Então anota na agenda e já prepara a viagem.

O evento reúne visitantes de todo o Brasil e conta com uma programação especial para receber os turistas. São sunsets, passeios de bike, piqueniques, degustações, jantares harmonizados e atrações artísticas nas vinícolas. Além disso, a Associação Vinhos de Altitude realiza o Festival Vindima de Altitude. A novidade desse ano é que o evento vai ser ampliado para dois fins de semana. Os visitantes terão a oportunidade de aproveitar o melhor do enoturismo catarinense degustando os melhores rótulos dos vinhos de altitude, saboreando a gastronomia da Serra e se divertindo com a família e os amigos em meio a uma programação cultural diferenciada. O Festival Vindima de Altitude ocorre nos dias 3, 4 e 5 de março e 10, 11 e 12, no pavilhão da Maçã, em São Joaquim.

Para melhorar a experiência dos visitantes, neste ano a organização da Vindima de Altitude de Santa Catarina disponibiliza um portfólio interativo e intuitivo com informações sobre o universo dos vinhos finos e uma lista das vinícolas de São Joaquim. O documento também contém informações sobre hospedagem, atrativos e turismo. Tudo para garantir o sucesso na visita à Serra de Santa Catarina. O conteúdo está disponível no Instagram: @vinhosdealtitude e também no site: http://www.vinhosdealtitude.com.br.

Vinhos de Altitude possuem Selo de Indicação de Procedência Geográfica (IP)

Quem visitar e aproveitar a programação da Vindima de Altitude de Santa Catarina vai ter a oportunidade de degustar e quem sabe até levar para casa rótulos com Selo de Indicação de Procedência Geográfica (IP), que conferem a alguns tipos de vinhos como rosés, tintos, brancos e espumantes qualidade única e características do seu local de origem.

A Vindima de Altitude de Santa Catarina é uma realização da Associação Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, com correalização do Sebrae/SC e apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

Por Catarinas Comunicação Texto / Imagens São Joaquim Online