Festa da Maçã retorna em maio de 2022 em São Joaquim

Seguindo o mesmo caminhos e protocolos de retorno dos grandes eventos como como o Rock in Rio, Lollapalooza e Oktoberfest a Festa Nacional da Maçã foi anunciada para o mês de maio de 2022 em São Joaquim.

O Anuncio foi feito pelo Prefeito Giovani Nunes pela Radio Difusora nesta semana salientando que a cidade de São Joaquim terá a festa em maio de 2022.

22° edição da Festa Nacional da Maçã aconteceria de 7 a 10 de maio 2020, porém comvanço da pandemia mundial e de acordo com as regras das organizações mundiais em relação a a segurança e a saúde da população a festa acabou sendo cancelada.

São Joaquim já tem, hoje, um percentual promissor em relação a vacinação com cerca de 70% que já receberam a primeira dose e cerca de 40% totalmente imunizado e que aumenta gradativamente assim que chegam as novas doses.

Além do mais, a grande maioria dos protocolos de liberação dos eventos no Brasil destacam que as pessoas que comprovem estarem vacinadas ou apresentarem um exame PCR negativo poderão participar de eventos de grande, seguindo dos demais protocolos como regras de distancimentos de cada estado ou região, regras essas que serão abrandadas com o passar do tempo na reta final da pandemia.

A data oficial ainda será escolhida, mas o provável é que se mantenha o calendário das festas anteriores que ocorre no término da colheita logo no início do mês de maio.

O principal objetivo da Festa Nacional da Maçã é a retomada do Turismo que teve uma queda de 88% durante o início da Pandemia, a divulgação do município com Shows Nacionais, festivais, artesanatos, exposições, concursos, seminários e uma das partes mais importantes que é o fomento ao agronegócio motivado pela produção da Safra da Maçã, do Queijo Artesanal Serrano, do Mel, da Pecuária e dos Vinhos de Altitude