Lançado três rótulos especiais em homenagem à Casa do Vinho em Urubici

Consolidada por sua sofisticação, a Casa do Vinho busca pela excelência desde a experiência do visitante até a criação de produtos que se tornam referência. Para celebrar a Vindima com novidade, a Casa do Vinho apresenta um lançamento especial, em homenagem a filial Império do Vinho localizada em Urubici. No padrão Comendador Vilson Borges de alta qualidade, anunciam três novos rótulos nobres surpreendentes: Sauvignon Blanc, Chardonnay e um corte de Tannat/Malbec.

Expressando toda a elegância do Império do Vinho, prometem agradar os mais diversos paladares. O Sauvignon Blanc, apresenta todas as características que tornam essa variedade tão emblemática para a Serra Catarinense. Leve, refrescante e muito aromático, expressa notas de maçã verde. Peixes e frutos do mar são opções perfeitas para harmonização.

Fazendo jus à qualidade da rainha das uvas brancas, o Chardonnay Lote 01 pode ser definido pela sua autenticidade. É um vinho nobre que apresenta cremosidade em boca e um delicado buquê de frutas brancas encantador. A dica de ouro é harmonizar com massas ao molho branco ou de queijo, mas também vai muito bem com carnes brancas e frutos do mar.

Para os que amam vinhos mais estruturados, o corte de 60% Tannat e 40% Malbec expressa sua nobreza em todos os sentidos. A coloração intensa anuncia um vinho encorpado em boca, mas também muito equilibrado. Além disso, possui características aromáticas intensas de frutas negras. Por sua estrutura imponente, harmoniza muito bem com carnes em geral.

Os três rótulos nobres, homenageiam à altura a filial Império do Vinho, em Urubici, que abriu suas portas em dezembro de 2021 e desde então se destaca, pela sua linda estrutura e atendimento diferenciado. Para celebrar a Vindima 2023, todas as lojas Casa do Vinho (São Joaquim, Lages e Urubici) esperam os visitantes para conhecerem esses e outros vinhos emblemáticos da casa.

Texto e imagens: Karú Comunica