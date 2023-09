Vinícola Suzin celebra 22 Anos de excelência no Mundo dos Vinhos

A Vinícola Suzin, localizada na famosa cidade de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense, completa um marco notável em sua história: 22 anos de dedicação ao universo dos vinhos. Fundada pelo visionário patriarca da família Zelindo Melci Suzin e seus filhos Everson e Jeferson Suzin, a Vinícola Suzin se destacou como uma das pioneiras no plantio de uvas na região, traçando um legado de qualidade e inovação.

Desde sua fundação, a Vinícola Suzin tem conquistado admiradores e prêmios com sua produção de vinhos finos de altitude. Os vinhos da Suzin são meticulosamente elaborados a partir de uvas cultivadas nos vinhedos da própria vinícola, situados a uma altitude média de 1.200 metros acima do nível do mar. Essa elevada localização geográfica confere aos vinhos da Suzin características únicas, como aromas mais intensos e sabores complexos que conquistaram paladares ao redor do mundo.

A trajetória da Vinícola Suzin tem sido marcada por uma série de prêmios nacionais e internacionais, destacando-se como uma das mais prestigiadas produtoras de vinhos do Brasil. Entre suas conquistas estão:

Medalha de ouro no International Wine Challenge, em 2023;

Medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelles, em 2018;

Medalha de ouro na Grande Prova Vinhos do Brasil, em 2018;

Top 10 na Vini Bra Expo, em 2018, e medalha de ouro no Wines Of Brazil Awards, em 2019.

Pioneirismo e Inovação

A Vinícola Suzin se destaca como uma das empresas mais influentes no cenário vitivinícola brasileiro. Sua história é marcada pelo pioneirismo, sendo uma das precursoras no plantio de uvas na região de São Joaquim, além de apostar desde o início na produção de vinhos finos de altitude, uma escolha que se revelou visionária.

A busca constante pela excelência e inovação é parte do DNA da Vinícola Suzin. A empresa investe continuamente em seu desenvolvimento, visando aprimorar ainda mais a qualidade de seus vinhos e surpreender os apreciadores dessa nobre bebida.

22 Anos de História e Sucesso

Ao completar 22 anos de trajetória, a Vinícola Suzin se firma como uma referência inegável no setor vitivinícola do Brasil. Sua contribuição para o desenvolvimento da região de São Joaquim e para a imagem do país como produtor de vinhos de qualidade é inestimável.

A Vinícola Suzin celebra duas décadas de paixão pelo vinho, marcadas por conquistas brilhantes e o compromisso contínuo de oferecer aos amantes da enologia vinhos que encantam e surpreendem a cada taça. É um legado que honra a tradição vitivinícola do Brasil e promete um futuro ainda mais promissor. Parabéns à Vinícola Suzin por 22 anos de excelência e sucesso!