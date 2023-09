Casa do Vinho Lança Sua Própria Linha de Azeite o “Comendador Azeite de Oliva”

A renomada Casa do Vinho de São Joaquim, sob a visão e orientação do Comendador Vilson Borges, orgulhosamente apresenta sua mais recente incursão no mundo gourmet: o “Comendador Azeite de Oliva“. Esta linha de azeite de oliva extravirgem promete cativar os paladares mais exigentes, mantendo o alto padrão de qualidade que tornou a Casa do Vinho um nome especialmente respeitado no mercado.

O Comendador Azeite de Oliva é uma mistura refinada de azeite de oliva extravirgem de Arbequina e Arbosana, conhecidas por suas características únicas e sabor inconfundível. Uma das principais características que distingue este azeite é a sua incrivelmente baixa acidez, que atinge valores inferiores ou iguais a 0,1%. Esta qualidade raramente é encontrada em azeites de oliva portugueses disponíveis no mercado atualmente, tornando o Comendador Azeite de Oliva verdadeiramente notável.

Além da baixa acidez, o azeite ostenta um índice de peróxidos igual ou inferior a 5,00meq/kg e atende a padrões rigorosos de extinção específica no ultravioleta, garantindo a mais alta qualidade e pureza.

A Casa do Vinho de São Joaquim continua a surpreender e encantar os amantes da alta gastronomia, agora não apenas com seus vinhos premiados, mas também com o requintado Comendador Azeite de Oliva. Este lançamento representa um marco na busca incessante pela excelência e qualidade, consolidando ainda mais a reputação da marca no mercado gourmet.

Informação Nutricional (Porção de 13ml):

Valor Energético: 113 Kcal = 475 KJ (6%)

Carboidratos: 0g (0%)

Proteínas: 0g (0%)

Gorduras Totais: 13g (24%)

Gorduras Saturadas: 1,8g (8%)

Gorduras Trans: 0g

Fibra Alimentar: 0g (0%)

Sódio: 0g (0%)