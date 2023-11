Evento Vinho e Samba acontece na Praça João Ribeiro neste domingo em São Joaquim

No próximo domingo (19) acontece a primeira edição do evento Vinho e Samba, na Praça João Ribeiro. Organizado pela Confraria Sarará, que possui o objetivo de aproximar mulheres negras ao universo do vinho, o evento é celebrativo e alusivo ao dia da consciência negra. Aberto ao público, o evento será gratuito e contará com atrações como o grupo joaquinense de samba Akele Jeito, além da participação da tradicional batucada da Charanga da Amizade, com membros da Associação Afro de São Joaquim.

Além de muita música, no local haverá o estande do Núcleo de Artesãs – ACISJO, que estarão vendendo seus produtos como bolachas, geleias, queijos e salgados. Para brindar esse movimento cultural, haverá também a venda de vinhos finos de altitude. Para aqueles que preferem chopp, diretamente de Urubici, a Cervejaria Traçado chega com seu stand.

Das 14h às 18h, o evento promete integrar à população de forma inédita e celebrativa.

Realizado pela Confraria Sarará, projeto da Comunicadora e Sommelière Ana Paula Lemos, que possui encontros em São Joaquim e Florianópolis, o evento tem apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Prefeitura Municipal. Nesta primeira edição, os parceiros são: SJ Pneus, Ciana Jóias, Cooperserra, Casa do Vinho, Vinícola Quinta da Neve, Cervejaria Traçado, Rádio Difusora e Grupo Akele Jeito.

Mais informações no instagram @confrariasarara