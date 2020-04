Vinícola Thera terá vinhos excepcionais com safra 2020

A vinícola Thera comemora o que considera a melhor safra de todos os tempos.O clima seco foi o grande aliado dos produtores este ano, possibilitando vinhos mais encorpados, aromas mais nítidos e com maior complexidade.

A Thera tem seis rótulos no mercado, Chardonnay, Sauvignon Blanc, o tinto Madai, o espumante Auguri, Blanc de Blancs, um Auguri Brut, além do Rosé. Segundo Átila Zavarize, enólogo da vinícola, sem dúvida, esta foi a melhor safra desde que a vitivinicultura chegou à Serra Catarinense.

Puxando o histórico de safras, com enólogos e viticultores das gerações mais antigas, os relatos são de que realmente é uma safra sem precedentes “em nível nacional”, com uvas que terão grande carga aromática, cor e taninos.

O enólogo ressalta ainda que a Thera faz vinhos em pequena quantidade, valorizando sempre a exclusividade do produto. – Nossa proposta é elaborarmos vinhos com uvas do nosso próprio vinhedo, pouca produtividade, maior qualidade. Somos muito exigentes no controle de etapas importantes como (desbrota, desfolha, raleio, ponto de colheita, etc…) para garantir a manutenção da sanidade das uvas. Este é um diferencial de pequenos produtores como nós, afirma o enólogo.

Sobre os vinhos desta safra ele ressalta que teremos vinhos longevos com grande estrutura e intensos, pois a natureza foi generosa.

Variedades de uva da Thera

As mudas plantadas na vinícola Thera são certificadas e originárias da França e da Itália. As variedades vitiviníferas são cultivadas pelo sistema espaldeiras (fileiras verticais), o que permite maior captação de sol e baixa produção por planta, visando assegurar maior qualidade ao vinho. Predominante os vinhedos estão voltados para variedades destinadas à elaboração de vinhos brancos e espumantes, tais como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, e também Merlot, Carbernet Franc, Syrah, Malbec, Sangiovese e por fim Montepulciano D’Abruzzo.

Por Mônica Corrêa