Villa Francioni reabriu para visitações a partir de sexta-feira (24)

A Villa Francioni reabriu para visitações nesta sexta-feira (24). As visitas devem ser agendadas pelo site (www.villafrancioni.com.br) e seguem todas as orientações e as normas estipuladas pelas autoridades de saúde de Santa Catarina para combater o novo Coronavírus. Haverá redução no número de integrantes nos grupos. É possível fazer o tradicional tour pela vinícola e a degustação. A visita à cave e a degustação VIP, por enquanto, seguem suspensas.

Nestas visitas interativas, que estavam suspensas desde o dia 18 de março, a pessoa conhece os cinco andares da vinícola, degusta alguns rótulos da linha exclusiva e conhece o longo e fascinante processo de transformação da semente da uva em vinhos sofisticados.

LOJA

A Villa Francioni reabriu para o varejo há uma semana, com venda de produto diretamente no balcão da loja. O horário de atendimento na loja de segunda a sexta-feira é das 9h30 às 12h e das 13h às 16h30. Sábado, domingo e feriado o horário muda um pouco: vai das 10h às 12h e das 13h às 16h30. Para falar com a loja, os contatos são: (49) 3233-8200 e 99983-1018 ou eventos@villafrancioni.com.br

A VF segue fazendo as vendas online pelo fone (49) 99815-5600, ou no e-mail televendas@villafrancioni.com.br e villafrancioni@villafrancioni.com.br. Já os contatos com o comercial são: (48) 99191-2806, ou comercial.1@villafrancioni.com.br.

Fotos: Mafalda Press