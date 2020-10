Villa Francioni tem nove vinhos classificados na Wines of Brazil Awards 2020

A Wines of Brazil Awards 2020, que avalia os vinhos de qualidade de todo o Brasil, classificou nove produtos da Villa Francioni com as melhores notas.

Dois conseguiram a avaliação máxima e ficaram com o Selo Platinum: Dilor 2009 e o Licoroso Cabernet Sauvignon 2017. Um conseguiu o segundo selo mais importante, o Grand Gold: Michelli 2010.

E seis ficaram com o Selo Gold, com notas entre 88,50 e 90.30. São eles: Villa Francioni 2012, VF Chardonnay Lote V, VF Rosé 2019, VF Sauvignon Blanc 2018, Francesco 2016 e Joaquim Cabernet Sauvignon Merlot 2017.

Dentro de mais alguns dias, será divulgado publicamente o resultado no universo geral de todos os vinhos em prova, com as respectivas colocações em todas as categorias.

