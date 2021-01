Um novo ano, novos vinhos

Assim como as promessas de início do ano, a vitivinicultura trabalha com a promessa de uma boa safra. E a expectativa é grande frente aos desafios que seguem ano após ano: frio demais, frio de menos, chuva de mais, chuva de menos, preço dos insumos, mão-de-obra e por aí vai.

A Vinícola Suzin segue firme em seu propósito de entregar produtos de qualidade ao seu consumidor, porém isto não seria possível se não tivéssemos uma equipe comprometida, clima favorável que permita uma safra que gere bons frutos, aliados ao trabalho enológico e o resultado que nossos clientes já conhecem: nossos vinhos finos de altitude.

Para que nosso novo ano seja produtivo, precisamos planejá-lo! E foi isto que a Vinícola Suzin fez ao implantar uma nova variedade, ao buscar outro estilo de vinho.

Apresentamos o Suzin Sauvignon Blanc 2020 laranja. É uma parceria com Rogério Gomes da Quinta da Figueira. Projeto de resgate cultural de elaboração de vinho em talhas indígenas. Maturação estendida (26,5% Brix), colhida em 13 de março de 2020. Passou por fermentação espontânea em talhas indígenas com duração de 14 dias seguido de mais 46 dias de contato com as cascas, totalizando 60 dias de maturação com as cascas. Em seguida foi realizada a descuba e a prensagem. Estagiou em barrica francesa de segundo uso por seis meses. Apresenta aromas florais, leve nota de abacaxi fresco, e casca de laranja, compota de pêssego, physalis e especiarias como noz moscada. Foram elaboradas apenas 300 garrafas deste vinho.

Nos tintos, a novidade é o Rebo 2018. Este vinho faz parte do Projeto Pequenas Parcelas. Teve amadurecimento em barricas de carvalho francês e americano por 24 meses. Como curiosidade a variedade Rebo deve o seu nome a Rebo Rigotti (1891-1971), investigador da Estação Experimental de San Michele all’Adige (TN), que construiu este cruzamento de Teroldego x Merlot por volta de 1920. Foram elaboradas somente 1.119 garrafas deste vinho que possui intenso aroma lembrando a frutas maduras vermelhas, amora, cereja preta, groselha e leves notas de especiaria.

Convidamos você a experimentar esses vinhos e compartilhar suas experiências conosco.

O Rebo 2018 está disponível somente nos kits vendidos em nosso site e o Sauvignon Blanc diretamente na Vinícola através do nosso Whatsapp 49-991474356.

Um brinde!