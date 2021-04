Respeitado internacionalmente, artista tcheco Standa Sedlak vai expor na Villa Francioni semana que vem

A Galeria de Arte da vinícola Villa Francioni, em São Joaquim, inova mais uma vez e irá expor – a partir de 1º de maio – as pinturas do artista plástico Standa Sedlak. Ele integra uma geração de artistas contemporâneos respeitados mundialmente por invocarem a natureza e os sérios desafios da questão climática.

Nascido em Praga, na República Tcheca, Standa mora em Toronto, capital cultural do Canadá, onde mantém ateliê e desenvolve trabalhos de pesquisa e produção de arte junto às comunidades. Pintor que manuseia com maestria as espátulas e desenha sensíveis aquarelas, ele intitulou a exposição de From Sea to Sea (do Mar ao Mar).

Além de suas pinturas espatuladas e aquareladas, trabalha em estúdios de cinema, cenários de teatro e tem participado de feiras e exposições na Itália, França e também no Canadá. É a primeira vez que sua arte vem ao Brasil.

A convite do casal de brasileiros, Geórgia Moritz e Rafael Reis, Standa veio ao país ano passado e trouxe na bagagem 30 telas inéditas e uma proposta: queria que o catarinense Edson Machado assinasse a curadoria de suas exposições na América Latina.

Missão aceita, Machado iniciou o circuito itinerante no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, e no Instituto Internacional Juarez Machado, em Joinville, com exposições prestigiadas por numeroso público. E, agora, as pinturas ficam na Galeria de Arte da Villa Francioni até julho deste ano e depois retornam ao Canadá.

O título da exposição – From Sea to Sea (do Mar ao Mar) – faz uma referência a um lema canadense, país com dimensões continentais banhado por três oceanos – Pacífico, Atlântico e Ártico.

Para a montagem da exposição internacional em São Joaquim, o curador Edson Machado analisa: “Praias desertas, geleiras, montanhas e penhascos, riachos e florestas são temas recorrentes nas criações de Standa Sedlak, produzidas com pinceladas gestuais, traços de giz de cera e variados movimentos de espátula, ferramenta que amplia seu clamor pelas artes visuais e pela narrativa ecológica. A quase ausência da figura humana em suas criações traduz o cenário às vezes idílico, outras vezes questionador, num dos objetivos da arte”.

Em sua curta visita ao Brasil no ano passado, o artista conheceu algumas vinícolas da Serra Catarinense e disse: “Se o mundo globalizado tomasse conhecimento da beleza e do respeito à natureza que vi por aqui, seríamos todos mais felizes”.

A presidente do Conselho de Administração da Villa Francioni, Daniela Borges de Freitas, conta que “a exposição de pinturas reforça o entusiasmo em promover o turismo enocultural nessa região, trazendo arte internacional e fazendo conhecer nossos produtos de qualidade”.

Do Mar ao Mar inaugura no sábado, 1º de maio, 14h, e permanece até o dia 4 de julho de 2021, diariamente, inclusive fins de semana, das 10 às 17 horas, na Galeria de Arte da Villa Francioni.

O QUÊ: Exposição From Sea to Sea (do Mar ao Mar), de Standa Sedlak

QUANDO: 1/5/2021 a 4/7/2021

ONDE: Galeria de Arte da Villa Francioni – Rodovia SC-114, Km 300 Zona Rural, São Joaquim – SC

QUANTO: Entrada Gratuita

VISITAÇÃO: Diariamente, inclusive fins de semana, das 10 às 17 horas

