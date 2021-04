Japonês é preso após namorar 35 mulheres ao mesmo tempo para ganhar muitos presentes

Homem que namorou 35 mulheres e disse a cada uma que tinha um aniversário diferente, então recebia presentes regularmente – Ele foi preso por fraude.

Takashi Miyagawa, um trabalhador de meio período e sem residência fixa da região japonesa de Kansai, disse a cada uma das mulheres com quem ele namorava que seu aniversário era em uma data diferente.

O homem de 39 anos foi preso por fraudar as 35 mulheres depois de fingir que falava sério sobre o relacionamento com elas. O verdadeiro aniversário de Miyagwa em 13 de novembro. Takashi disse a uma amante de 47 anos que seu aniversário foi em 22 de fevereiro, enquanto outra vítima, de 40 anos, disse que lhe disse que era em julho. Uma terceira mulher, de 35 anos, disse acreditar que foi em abril.

De acordo com site local SoraNews24, o número total de vítimas é de 35 com possibilidade de haver ainda mais. As mulheres acusaram Miyagawa de fraudá-las em mais de 5 mil reais em presentes de aniversário, roupas e dinheiro.

O suspeito conheceu suas vítimas enquanto trabalhava para uma empresa de marketing que vende chuveiros de água a hidrogênio e outros produtos. Ele teria como alvo mulheres solteiras e começava cada relacionamento com a sugestão de que o casamento estaria previsto.

No entanto, as mulheres acabaram formando uma associação de vítimas e denunciaram Miyagawa à polícia e o Don Juan japonês acabou em cana.