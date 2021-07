Exposição inédita, de arte contemporânea, será inaugurada na Villa Francioni neste sábado

“Pela primeira vez em Santa Catarina, será realizada uma exposição de arte contemporânea com obras multimeios que reunirá manifestações inovadoras de videoarte, fotografias reinterpretadas e instalações fotográficas”, comemora o coordenador artístico Edson Machado, responsável pela programação cultural da Galeria de Arte da Villa Francioni, onde será apresentada a exposição inédita, de 10 de julho a 12 de setembro deste ano.

“Somos Grãos” é o título da mostra que traz a moderna linguagem visual da artista multimídia Ruchita, curitibana nascida em 1979 e que atualmente vive e trabalha em Florianópolis. Sua formação envolve experiências em comunicação audiovisual no International Fine Art College, de Miami, nos Estados Unidos, tendo participado de mostras coletivas internacionais no Labora Photo Prix em Madrid, Espanha, na Contemporary Art Fair do Museu da Carris em Lisboa, Portugal, na PaviArt em Pavia e no Con-Temporary Art Observatorium em Lavagna, na Itália. Teve trabalhos selecionados para o Pune Short Film Festival 2020 em Maharashtra, Índia, e Fotogenia 2020 na Cidade do México, além de ter sido premiada no Central States Indie Fan Film Fest, em Illinois, nos Estados Unidos.

Edson Machado chama a atenção para a importância do currículo internacional da artista, convidando o público catarinense a conhecer as tendências da arte contemporânea nas 14 obras inéditas que Ruchita produziu especialmente para o espaço da Galeria de Arte da Villa Francioni e que dialogam com o mundo tecnológico. “Estamos há quase dois anos planejando esta exposição na VF. Ela é diferente de tudo o que já foi exposto em São Joaquim e, para tanto, foi convidado um curador especial, o canadense Scott MacLeay, com experiência profissional com imagens digitais e tecnológicas on-line na França, Canadá, Japão, Estados Unidos e, desde 2010, no Brasil”, diz Machado.

Sobre a exposição, o curador MacLeay resume: “Ruchita explora o extraordinário nas situações do dia-a-dia e pede que deixemos nossa zona de conforto para descobrir o que é excepcional no comum. Seu trabalho levanta perguntas sobre a percepção e compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, como ambiguidade, dúvida, imperfeição, impermanência e instabilidade”.

A presidente do Conselho de Administração da vinícola, Daniela Borges de Freitas, em conjunto com sua diretoria, incentiva a atuante programação de exposições de arte realizadas na Villa Francioni, tanto para a participação do público local quanto para o desenvolvimento do enoturismo e do turismo cultural na Região Serrana.

A exposição “Somos Grãos” será inaugurada no sábado, dia 10 de julho, às 14 horas, e permanece aberta à visitação do público até o dia 12 de setembro, todos os dias, das 10 às 17 horas, na Rodovia SC 114 Km 300 em São Joaquim, Santa Catarina. A entrada é gratuita.

SERVIÇO:

O QUÊ: Exposição “Somos Grãos”, de Ruchita

QUANDO: 10/7/2021 a 12/9/2021

ONDE: Galeria de Arte da Villa Francioni – Rodovia SC-114, Km 300 Zona Rural, São Joaquim – SC

QUANTO: Entrada Gratuita

VISITAÇÃO: Diariamente, inclusive fins de semana, das 10 às 17 horas

Fotos: Divulgação VF