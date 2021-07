Ação Jovem Rural na serra Catarinense: Proteção de Fonte Modelo Caxambu

O cuidado com os mananciais de água tem se constituído em uma grande preocupação da atualidade, especialmente no meio rural. Deste modo, a Epagri tem orientado famílias rurais para seu uso consciente, disponibilizando tecnologias para um melhor aproveitamento e gestão deste recurso natural.

Sendo assim, no dia 11 de junho reuniram-se técnicos do Escritório Municipal da Epagri de São Joaquim e alguns jovens rurais, para uma atividade prática, visando a instalação de uma proteção de fonte modelo caxambu, que se trata de uma tecnologia ambiental e social de baixo custo, capaz de melhorar consideravelmente as condições das nascentes além de influenciar positivamente a disponibilidade e a potabilidade da água na propriedade rural.

As vantagens em implantar esse sistema de proteção de fonte modelo caxambu são muitas, além do baixo custo de construção, permite um maior aproveitamento do manancial de água, dispensando limpeza periódica da fonte, diminuição da turbidez da água em épocas de chuva, evita o acesso de animais à fonte, diminuição da possibilidade de contaminação bacteriológica da água, melhorando as características físico-químicas da água, comenta a extensionista social, Cristiane Lopes Couto.

Esta ação fez parte do curso “Produção, organização e protagonismo: qualificando jovens para fortalecimento e competitividade da agropecuária catarinense”, que nesta edição de 2021 na região do Planalto Catarinense, está com tem 34 participantes de 12 municípios. O município de são Joaquim, conta com 6 jovens inscritos, e a atividade foi realizada na comunidade Bentinho, na propriedade de um destes jovens, André Luiz Vieira Hugen, que juntamente com sua família tem uma grande preocupação na preservação das nascentes de sua propriedade. “O objetivo desta proteção de nascente aqui na nossa propriedade foi de utilizar para nosso consumo, uma vez que estava desprotegida, em campo aberto, sem nenhuma proteção de entorno. A água que utilizávamos parta nosso consumo vinha da propriedade do vizinho, então após a visita e incentivo dos técnicos da Epagri, achamos melhor proteger uma das nascentes dentro da nossa propriedade, que consideramos ser de muita qualidade”.

Carlos Magno de Almeida, técnico em Agropecuária explica como proceder para a instalação da proteção de fonte “Inicialmente, faz-se a abertura de uma vala para colocação de um tubo de concreto. Um dos lados do tubo deve ser mantido aberto para o interior da vala e outro para o exterior, parcialmente fechado, com 4 ou 5 saídas: uma para o cano-ladrão, na parte superior; uma para o cano de limpeza, na parte inferior; e 2 ou 3 canos para saída da água, na parte central do tubo. Deve-se assentar o tubo, no fundo da vala, usando-se massa de barro e concreto; logo acima, uma camada de pedra-ferro, até cobrir totalmente o tubo de concreto, e mais três camadas de cascalho, brita e terra. A vedação se faz com lona plástica ou saco de ráfia e completamos com terra até o nível original do solo”.

“Além de ser um momento de interação entre os jovens que participaram desta ação também puderam verificar todos os benefícios que se tem através da implantação de uma técnica simples de proteção de nascente, que sem dúvida irá influenciar positivamente na saúde de quem irá consumir esta água, comenta Filipe Souza Oliveira”, engenheiro agrônomo.

Para maiores informações procure o escritório municipal da Epagri de seu município. Foram tomadas todas as medidas de contingência em relação a pandemia.