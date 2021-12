Galeria de Arte da Villa Francioni abre nova exposição sábado

A última exposição da Villa Francioni, neste ano, será assinada pela artista plástica Arlinda Volpato. A inauguração, na galeria de arte da vinícola, será neste sábado (4), às 15h. Intitulada “O Olhar da Arte”, a mostra reúne 25 obras, entre pinturas e esculturas. São figuras humanas solitárias em meio a um cenário luminoso de anúncios comerciais e veículos em alta velocidade. Para o coordenador da Galeria e curador da exposição, Edson Machado, “as obras trazem o olhar de uma atenta e madura observadora do mundo contemporâneo”.

Arlinda nasceu em Tubarão e reside em Florianópolis. É formada pela Escola de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi aluna e conviveu com professores de renome, como Ado Malagoli, Tenius, Danúbio Gonçalves, Rose Lutzemberguer, Alice Soares e outros. Frequentou diversos cursos ligados à arte e, por muitos anos, foi professora na Fundação Universitária de Criciúma (hoje Unesc). Dedica-se à pintura, escultura, obras têxteis, artes gráficas, e recentemente à produção de capas de livros.

A artista participa de eventos e exposições desde 1971 em capitais brasileiras e recebeu premiações no México e na Polônia. Tem obras em coleções particulares e em acervos de museus no Brasil e no exterior. “Pinto metrópoles e movimentos frenéticos em que as construções e suas máquinas sufocam o ser humano”, pontua.

A inauguração terá a presença da artista, do curador e da presidente do conselho administrativo da vinícola, empresária Daniela Borges de Freitas. A exposição permanece aberta ao público, com entrada gratuita, até o dia 14 de fevereiro de 2022, das 10 às 18 horas.