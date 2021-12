A ASSEA (Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense) realizará para seus associados profissionais da agronomia, no dia 08 de dezembro de 2021, às 19 hrs, na Casa da Cultura, um mini curso com o tema: O Papal do Engenheiro Agrônomo da Produção Sustentável de Alimentos, com patrocínio do CREA-SC, ministrado pelo Engenheiro Agrônomo Marciano Marques Bittencourt.

Logo após haverá um jantar de confraternização para os associados no Restaurante Cristal de Gelo.

Apoio: