Um brinde ao ano novo com os espumantes da Vinícola Suzin

O ano de 2021 está encerrando e nada melhor do que brindar ao início de um novo ano com um belo espumante.

A Suzin possui dois espumantes que certamente irão agradar a todos os paladares. O Suzin Brut Rosé 2021, elaborado a partir das variedades Merlot, Rebo, Malbec e Pinot Noir. Com coloração rosada clara, aromas de frutas vermelhas e cítricas, toque de lichia, groselha, leve tostado e flores brancas. É um espumante fresco, cremoso, com acidez agradável e ótima persistência. Muito versátil na harmonização, sendo indicado desde aperitivos, entradas até pratos principais como peixes e frutos do mar e sobremesas com frutas frescas.

Também conta com o Dona Arlene Método Tradicional, elaborado com 100% Pinot Noir de coloração amarelo palha, perlage fina e persistente. Com aromas elegantes, lembrando frutas em calda, mel, delicado aroma de pêssego maduro e um leve toque amanteigado devido a sua lenta maturação. Harmoniza com frutos do mar, risotos, pratos com molhos brancos.

Possui a versão com degorgement (processo para limpar a bebida onde o gargalo da garrafa é congelado para solidificar os sedimentos que ficam após a segunda fermentação. A garrafa, então, é aberta e a pressão expele o ‘gelo’. Depois ela volta a ser arrolhada)e também a versão Sur Lie (termo francês que significa “sobre as borras” e trata-se de uma técnica de amadurecimento que dá maior complexidade ao espumante elaborado pelo método tradicional).

Para melhorar sua experiência com espumante, siga estas dicas:

Gele as garrafas com no mínimo uma hora de antecedência (se for ao freezer), ou coloque na geladeira no dia anterior. Temperatura de serviço entre 4 e 8º

na hora de abrir, tome cuidado e aponte para um local onde não haja pessoas ou lâmpadas, caso resolva estourar o espumante; ou abra devagar. Lembrando que ao estourar você perde líquido.

Não encha completamente a taça, pois a tendência é o liquido esquentar.

Se beber não dirija!

Aproveite seus momentos! Um brinde ao Ano Novo!

Você encontra os espumantes, kits especiais e outras opções em nosso site www.vinicolasuzin.com.br ou pelo fone/Whatsapp 49 99147 4356.

“Vinícola Suzin, colhido com alma, elaborado com o coração.”