VINDIMA 2022: Villa Francioni prepara diversas atrações para o mês de março

Março é o mês da colheita das uvas e a Villa Francioni, localizada em São Joaquim, na Serra catarinense, fará uma série de eventos especiais.

O primeiro, marcado para sábado (5), às 18h, é uma visitação e degustação harmonizada, ao som de violino e violão ao pôr do sol.

No dia 12, das 10h30 às 18h, a VF irá fazer uma degustação “Ao Queijo” na varanda, com Tiago Pascoal, especialista em queijos artesanais brasileiros com mais de 5 anos de experiência em curadoria, eventos, vendas e suporte a pequenos produtores artesanais. Para esta data foi selecionada uma variedade de queijos brasileiros que estarão disponíveis para harmonização. O visitante poderá adquirir a sua tábua de frios e as doses de vinhos nas máquinas disponíveis e degustá-los na varanda da vinícola.

No dia 19, às 15h, está programada a visita com o enólogo e degustação dos VF tintos. A experiência será em três etapas: nos vinhedos o enólogo contará um pouco sobre o caminho especial de cultivo. Depois, no interior da vinícola, o participante conhecerá as instalações da Villa e todo processo de vinificação. E para finalizar, haverá na sala VIP uma degustação.

No mesmo dia, porém mais tarde, às 17h30, haverá a visitação e harmonização ao Pôr do sol (tábua de frios), ao som de violino e violão.

Já no dia 27, último domingo de março, será realizada a visitação e almoço harmonizado ao som de violino e violão, às 12h30.

Paralelo a todas essas atrações também estarão disponíveis o piquenique — precisa de agendamento — e a tábua de frios na varanda.

“Os eventos de março”, resume a presidente do Conselho da Villa Francioni, Daniela Freitas, “é uma forma de celebrarmos, com nossos amigos e clientes, um ano inteiro de trabalho. A colheita é a prova mais delicada de todo esse esforço, remetido dentro de uma garrafa”. Daniela aconselha levar máquinas fotográficas, protetor solar, óculos escuros, calçados de caminhada e um agasalho para se proteger do frio. Todas as medidas e procedimentos de prevenção e segurança contra a disseminação da Covid-19 serão respeitados.

O agendamento dos eventos pode ser feito pelo WhatsApp (49) 99983 – 1018 ou pelo e-mail eventos@villafrancioni.com.br.