SICREDI entrega sinalização para Rotas Turísticas em São Joaquim

Ação inédita para desenvolvimento do Turismo!

A Sicredi demonstrou um grande interesse na evolução do turismo de São Joaquim, principalmente após abrir uma linha de crédito especial aos empreendedores que possuem suas atividades ligadas ao turismo e que podem contar com o apoio da instituição financeira para investir no setor, utilizando linhas de crédito com condições e taxas especiais.

A continuidade de toda essa demonstração que a SICREDI apresentou, no serviço incentivo e desenvolvimento do turismo de São Joaquim, foi além dessa esfera de criação de linhas de crédito e facilidades no pagamento, pois a instituição entregou para a Prefeitura de São Joaquim um total de 28 placas de sinalização turística para a Cidade da Neve.

Como a própria instituição destaca: “Fortalecer e valorizar o turismo local está entre os pilares da SICREDI.” A iniciativa de parceria envolve a Prefeitura da São Joaquim que está executando o trabalho de instalação das placas enquanto a SICREDI se responsabilizou pela confecção.

“A partir do projeto idealizado pelo nosso turismólogo, Marcelo Alves Di Jura, demos mais um passo para continuar desenvolvendo o turismo de São Joaquim e a cooperativa Sicredi foi de suma importância para tornar viável essa ideia e concretizar nossos objetivos” Relatou a Secretária de Turismo Adriana Cechinel Schlichting

A instalação já começou em alguns pontos de são Joaquim, principalmente na Rota Caminhos da Neve, sendo a região que recebe a maior citação de São Joaquim com exposição destacada constantemente na mídia nacional por conta de suas baixas temperaturas registradas em todos os meses do ano.

Veja os principais pontos que receberam novas placas de sinalização turística em São Joaquim:

Praça Magnólia

KM-07/Final da SJ-050

Entroncamento Morro do Boava/Invernadinha

Ponte para o Rio Pelotas

Caminhos da Neve

Vila Boava

Mirante dos Pinheiros

Vila Pericó

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).