Aberta oficialmente a 8ª Vindima de Altitude na Serra Catarinense

O clima rústico dos barris utilizados para a fermentação e envelhecimento dos vinhos dão um toque especial na decoração do Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim, onde 16 vinícolas apresentam suas produções. As uvas, responsáveis por essa experiência sensorial, também dão o ar da graça no ambiente perfeito para celebrar o início da 8ª Vindima de Altitude de Santa Catarina.

O evento abriu oficialmente na noite de sexta-feira (4) durante o Festival Vindima de Altitude e contou com a presença de visitantes, imprensa e autoridades.

Durante seu discurso, o diretor da Santur, Henrique Matos, salientou que a Vindima de Santa Catarina é um destino turístico de destaque no cenário dos vinhos de altitude do Brasil e do mundo.

O prefeito de São Joaquim – cidade sede do Festival – Giovani Nunes, lembrou que a Vindima é um evento de todos os municípios da Serra Catarinense e que apresenta o potencial da vitivinicultura e enoturismo da região.

A deputada federal Carmen Zanotto, celebrou o fato desta Vindima ser a primeira após a pandemia. “É momento de celebrarmos e agradecermos a retomada das atividades e saborearmos através deste vinho a confraternização, a saúde e a vida”.

A indústria vitivinícola teve um papel fundamental durante a pandemia, destaca o presidente da Associação Vinhos de Altitude, Humberto Conti. “O vinho trouxe companhia e carinho para muitas famílias que não podiam deixar suas casas. Estamos felizes, finalmente os produtores de vinho conseguiram uma sinergia com a cultura local. A gente não veio aqui só atrás de um negócio lucrativo. A gente veio por paixão.”

O Festival da Vindima de Altitude segue até domingo (6). Uma ótima oportunidade para aguçar os sentidos. E o melhor, a entrada é gratuita. Confira a programação do fim de semana:

Sábado das 16h às 23h30

16h – Douglas Porto – Voz e Violão

17h30 – Kaique Nizer – Solo

19h – Roger Correa – Duo

20h45 – Seiferts – Passeio Musical por São Joaquim

22h – Malbec Trio

Domingo das 15h às 22h

15h Clube do Jazz

17h Martinez e Diana

19h Trio Trevo

20h30 – The Zordem

VINDIMA NAS VINÍCOLAS

Além do festival, a 8ª Vindima de Altitude também tem programação nas vinícolas da Serra Catarinense e Vale do Contestado. As atividades ocorrem até o dia 27 de março. Cada estabelecimento oferece atividades diferentes que incluem degustação de vinhos, gastronomia e cultura. A programação completa da colheita nas vinícolas e os preços das atividades oferecidas estão disponíveis no site: http://www.vinhodealtitude.com.br. Você também pode saber mais no Instagram: @vinhosdealtitude.

8ª Vindima de Altitude

De 4 a 27 de março

http://www.vinhodealtitude.com.br

@vinhosdealtitude