Vinícola Pericó é cenário para lançamento de coleção de inverno com Carol Nakamura e grandes modelos internacionais

Na tarde de quinta-feira a Vinícola Pericó em São Joaquim, recebeu beldades do cenário da moda, para a coleção Equilíbrio da banabanaoficial, com modelos renomadas que ficaram encantadas com a vinícola, com Looks cheios de estilo e seguindo as principais tendências da estação, foram clicadas no vinhedo e em vários locais da vinícola, com muita beleza, charme e estilo desfilaram todas juntas mostrando a nova coleção em cenário deslumbrante da serra catarinense.

A atriz e modelo Carol Nakamura ficou encantada com a vinícola e com os vinhos de altitude.

As vinícolas dos vinhos de altitude cada vez mais tem atraído o mundo fashion pelo deslumbrantes cenários de natureza exuberante e o charme dos vinhedos e o requinte nas vinícolas de vinhos de altitude que da um toque todo especial.

Momento que todas juntas mostram a coleção ao fundo o cenário da vinícola deslumbrante

Encantada com esse lugar, e mais ainda com os looks da coleção Equilíbrio da @banabanaoficial inverno 22, em breve no site da marca .