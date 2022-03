Com clima favorável durante a safra, Villa Francioni prevê colheita de 120 toneladas de uvas este ano

As condições favoráveis do tempo no segundo semestre do ano passado e início deste permitirão que a safra 2022 da Villa Francioni volte à marca de cinco anos atrás e chegue a 120 mil toneladas de uvas colhidas. A estimativa é do enólogo Nei Raseira, que explica o incremento de 20% em relação às safras dos anos anteriores. “Não houve geada tardia, evento que ocorreu na primavera desde 2018. O frio fora de época prejudica o vinhedo e afeta diretamente a produção. Na safra deste ano, isso não ocorreu”.

Este retorno da alta produção é celebrado pelos produtores e pode ser apreciado também pelos turistas que visitam a Serra Catarinense durante a Vindima. Para a presidente do Conselho da Villa Francioni, Daniela Freitas, esses eventos são uma forma de celebrar, com nossos amigos e clientes, um ano inteiro de trabalho. “A colheita é a prova mais delicada de todo esse esforço, remetido dentro de uma garrafa, e este ano ela está ainda mais rica do que nos anos anteriores”.

O encantamento com esse momento tem levado muita gente a participar das atrações que a Villa Francioni criou este ano para comemorar a Vindima, que começou com a colheita das uvas brancas em fevereiro e termina com as uvas tintas até abril. O evento que a vinícola realizará no próximo sábado (19) – Visitação e Harmonização ao Pôr do Sol (tábuas de frios), ao som de violino e violão -, por exemplo, já está lotado. Mas quem não garantiu vaga para esta atração das 17h30 e deseja ir até a Villa Francioni, ainda consegue fazer a reserva para a Visita Guiada com o Enólogo e Degustação dos VF Tintos, que acontecerá no mesmo dia, só que às 15h.

A última atração para comemorar a Vindima 2022 na Villa Francioni – Visitação e almoço harmonizado ao som de violino e violão – será realizada no dia 27, às 12h30, e está com as últimas vagas.

Paralelo a todas essas atrações, também estarão disponíveis o Piquenique – que precisa de agendamento – e a Tábua de frios na varanda. Interessados em fazer reserva devem entrar em contato pelo WhatsApp (49) 99983-1018 ou no e-mail eventos@villafrancioni.com.br.

Além dos cuidados com a Covid-19, a Villa Francioni também aconselha os visitantes a levar protetor solar, óculos escuros, calçados para caminhada e um agasalho para se proteger do frio.

Por Paulo Scarduelli

Fotos: Ana Paula Lemos /Divulgação VF