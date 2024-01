São Joaquim vai ser palco da 32º edição Jogos Abertos municipais, domingo 28 janeiro

A Prefeitura Municipal de São Joaquim, juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura e a Desporto, por intermédio do Departamento Municipal de Esportes realizará no dia 28/01, A 32ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SÃO JOAQUIM.

A 32ª edição dos Jogos Abertos tem o objetivo de proporcionar a pratica esportiva para a comunidade joaquinense, tal prática estimula a criatividade, as capacidades cognitivas de memória, concentração e raciocínios estratégicos, através dos inúmeros fundamentos técnicos e das táticas inerentes ao esporte, além da promoção da saúde, sociabilização, lazer e construção de valores morais e éticos. Essa edição ainda tem objetivo de propiciar a ampliação de modalidades, por isso terá disputa diversas modalidades, nos dois naipes, masculino e feminino, entre elas: Futsal, Basquetebol, Basquete 3×3, Handebol, Tênis de Mesa, Badminton, Voleibol, Karatê, Atletismo, Truco, Canastra, Dominó, Xadrez, Futebol Suíço e outros.

Nessa edição o Departamento Municipal de Esportes realizará novamente o Concurso da Garota e Garoto dos jogos, espaço torcedor e o Troféu de Campeão Geral.

Diretor Municipal de Esportes, Edson dos Santos Oliveira faz o convite para a abertura da 32ª Edição dos Jogos Abertos de São Joaquim (JASJ). Serão 16 dias de competição em 26 modalidades e mais de 500 atletas inscritos no maior evento esportivo da Cidade da Neve:

Desejamos boa sorte a todos atletas joaquinense e suas equipes, contamos com a torcida e presença da comunidade em geral, temos certeza que essa edição será um sucesso.