Villa Francioni encerra Vindima neste final de semana

O período de colheita das uvas se aproxima do fim e para fechar com chave de ouro essa Vindima, a Villa Francioni preparou para o próximo domingo (27) a Visitação seguida de almoço harmonizado ao som de violino e violão. O evento acontece às 12h30 e precisa de agendamento prévio pelo WhatsApp (49) 99983-1018 ou pelo e-mail eventos@villafrancioni.com.br. Os interessados devem fazer sua reserva o quanto antes, pois as vagas são limitadas e a procura é alta.

O Piquenique e a Tábua de frios na varanda seguem disponíveis nessas últimas semanas de colheita. Para o Piquenique, é necessário o agendamento.

Além das degustações, piquenique e visitação, os visitantes podem contemplar na Galeria de Arte da vinícola, gratuitamente, a primeira exposição de gravuras em Santa Catarina do artista italiano Inos Corradin, que tem 92 anos de vida e 70 de pintura. A Villa, que comemorou 20 anos de fundação em setembro passado, é a única vinícola catarinense que tem uma galeria de arte permanente. Aberta todos os dias, mantém todas as medidas e procedimentos de prevenção e segurança contra a disseminação da Covid-19.