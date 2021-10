Homem transtornado é preso ao tentar atear fogo em residências no Minuano em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado no final da tarde desta segunda-feira (18) às 17h56 na Rua Antônio Amilton Ribeiro no bairro Jardim Minuano. Um homem visivelmente transtornado em punho de um galão com gasolina tentou atear fogo na casa de um vizinho e na sua própria casa.

Moradores da região relataram que o homem vive incomodando os vizinhos e que ele toma remédios controlados e também consome bebidas alcoólicas, está sempre causando problemas na vizinhança.

Pessoas que avistaram a cena do home tentando colocar fogo rapidamente combateram o início das chamas evitando que causasse um grande incêndio de maiores proporções. A Polícia Militar esteve no local e prendeu em flagrante o homem que foi levado para a delegacia para os procedimentos.