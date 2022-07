Sucesso! Galeria de Arte da VF recebe centenas de visitantes no lançamento da exposição com obras inédita de xilogravuras

O evento de lançamento da exposição com obras inéditas de xilogravuras, do artista Samuel Casal, realizado no último sábado, na Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim, foi um sucesso. A exposição intitulada Impressões Únicas de Matrizes Aleatórias, que tem curadoria de Edson Busch Machado, atraiu centenas de visitantes para a vinícola, atingindo o recorde de público em lançamentos de exposições na VF.

Samuel é natural de Caxias do Sul, mas reside em Florianópolis e trabalha como artista visual desde 1990, ilustrando diversas publicações nacionais e internacionais. Seus trabalhos com relevo e pintura em grandes formatos figuram na loja conceito da marca Nike no RJ e na abertura da novela Velho Chico, da Rede Globo.

Com entrada gratuita, a mostra fica disponível durante todos os dias das 10 às 17 horas, até 7 de setembro.

Foi o visionário e ousado empreendedor Dilor Freitas, no final da década de 1990, que implementou a primeira vinícola em São Joaquim. Refinado e apaixonado pela arte, vislumbrou na Serra catarinense o clima e o terroir perfeitos para produzir uvas e vinhos longevos e de qualidade superior. Atualmente a Villa Francioni é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente).