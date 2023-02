9ª Vindima de Altitude de Santa Catarina 2023 é lançada em Florianópolis

Em 2023, a Vindima de Altitude de Santa Catarina ocorre de 3 a 26 de março, com programações especiais nas vinícolas da Serra Catarinense. A novidade desse ano é que o tradicional Festival da Vindima de Altitude, será realizado em dois fins de semana – de 3 a 5 e de 10 a 12 de março no pavilhão principal do parque da Maçã em São Joaquim.

Santa Catarina está na expectativa para mais uma edição da celebração da colheita da uva na Serra Catarinense. A Vindima de Altitude de Santa Catarina 2023 foi lançada oficialmente na quarta-feira, 8 de fevereiro, na sede do Sebrae/SC, em Florianópolis. O evento reuniu mais 200 convidados, entre produtores, autoridades, imprensa e influenciadores do setor de vinhos. Um momento especial de confraternização para apresentar as novidades programadas para este ano.

A Vindima de Altitude ocorre de 3 a 26 de março com programações nas vinícolas e inova mais uma vez ampliando o Festival Vindima de Altitude para dois fins de semana. Os amantes do vinho poderão degustar os melhores rótulos de vinhos finos de altitude apresentados por 17 vinícolas expositoras, saborear a gastronomia da Serra e se divertir com a programação cultural e musical. O Festival ocorre de 3 a 5 e 10 a 12 de março, no pavilhão principal do parque Nacional da Maçã, em São Joaquim.

“A nossa intenção é ampliar as oportunidades para que os visitantes consigam participar do festival, mas as vindimas também acontecem nas vinícolas da Serra Catarinense e cada uma delas têm uma programação diferente com degustações, almoços harmonizados, passeios, piqueniques, degustações em vinhedo, tudo para mostrar ao turista o que a Serra de Santa Catarina oferece”, explica o presidente da Vinhos de Altitude – Produtores e Associados, Diego Censi.

Outra novidade desenvolvida por meio de consultoria do Sebrae/SC para melhorar a experiência do turista é o Portfólio do Enoturismo. A ferramenta interativa disponibiliza na palma da mão informações sobre os vinhos finos de altitude e uma lista das vinícolas localizadas na região de São Joaquim. Além de dicas de hospedagem e atrativos turísticos, desta maneira os visitantes da Vindima e do Festival Vindima de Altitude têm a garantia de uma experiência completa. O Portfólio do Enoturismo está disponível no Instagram: @vinhosdealtitude e também no site: http://www.vinhosdealtitude.com.br.

Quem visitar o Festival e as vinícolas no período da Vindima, terá a oportunidade de conhecer os 63 vinhos de altitude certificados com o Selo de Indicação de Procedência Geográfica (IP). O diretor técnico do Sebrae/SC, Luc Pinheiro, enfatiza o fato de o Brasil possuir cerca de 100 Indicações Geográficas e 10 delas estarem em Santa Catarina. “Além dos Vinhos de Altitude a gente tem o Queijo Serrano, o Mel de Melato de Bracatinga, a Banana de Corupá e a Maçã Fuji de São Joaquim, entre outros produtos, tornando o nosso Estado referência e possibilita a conquista de prêmios nacionais e internacionais”.

O vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, e vice-presidente de finanças da Faesc, Antônio Marcos Pagani de Souza, destaca que enoturismo fortalece toda a cadeia turística da Serra de Santa Catarina. “É por isso, que o Sebrae trabalha incansavelmente em prol dos pequenos negócios de Santa Catarina e estar ao lado dos produtores e investidores da vitivinicultura é motivo de orgulho para nós”.

Nos 24 dias de programação da Vindima, os produtores de vinho proporcionam aos visitantes uma experiência única e repleta de memórias. “A Vindima é o grande evento da Serra Catarinense. O evento é um sucesso devido à dedicação dos produtores. Nós, do poder público, estaremos sempre defendendo este grande evento que leva o nome da Serra e de Santa Catarina para todo o Brasil e fora dele também pela qualidade dos vinhos produzidos na nossa região”, salienta o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes.

