Agripina, vinho icônico da Villa Francioni, é lançado em Florianópolis

Com um jantar harmonizado com vinhos da sua marca, a Villa Francioni realizou na noite desta quarta-feira (6) o lançamento de seu mais novo produto, o vinho tinto Agripina. Cerca de 50 convidados, entre empresários, formadores de opinião e familiares, prestigiaram o evento, realizado no LK Hotel, na Avenida Beira-mar Norte.

O vinho é uma homenagem à mãe do fundador da vinícola, Agripina Francioni. É o quarto vinho icônico da marca que homenageia um familiar. Os anteriores foram Francesco (2008), Michelli (2010) e Dilor (2016).

Agripina é um sonho antigo que virou realidade e chega ao mercado com 1.400 garrafas. Produzido com a uva Nebbiolo, casta nobre do Norte da Itália, levou 11 anos de estudos e pesquisas para chegar ao mercado. Elaborado a partir de um cuvée (mistura) das safras 2012, 2015, 2017 e 2018, a uva Nebbiolo de vinhedos próprios da VF, localizados a 1.290 metros de altitude em relação ao nível do mar, com manejo específico adequado a este tipo de uva e minucioso cuidado no processo produtivo, cujo teor alcoólico perfaz 13,5%.

O Agripina passou por um período de 5 anos de envelhecimento em barris de carvalho francês novos e mais 24 meses de afinamento em garrafa. A cor é vermelho rubi, intenso, com reflexos brilhantes. O aroma é rico com notas iniciais de frutas negras, como ameixas e amoras; couro e torrefação em segundo plano; e abundante em aromas terciários, revelando amplo espectro aromático após decantação.

A presidente do conselho da vinícola, Daniela Freitas, celebra o novo lançamento da Villa Francioni: “Estamos muito felizes em colocar este vinho nobre no mercado, principalmente pela grande dificuldade no cultivo desta casta e elaboração de um vinho de rara tipicidade, por isso escolhemos o nome da nossa avó, Agripina, que foi uma mulher forte, de personalidade única”.

O novo rótulo vem para celebrar os 22 anos de fundação da Villa Francioni, comemorados neste mês de setembro. A partir do lançamento, a vinícola pioneira dos vinhos de altitude de Santa Catarina prepara a apresentação do Agripina em feiras internacionais de vinho, como a 4º Wine South America, que será realizada na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves e na Prowine, em São Paulo, considerada a maior feira do setor da América Latina.

Créditos das fotos: Gabrielle Fernandes / Blimelab