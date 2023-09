Condutor sofre ferimentos após capotamento de automóvel em São Joaquim na madrugada desta sexta-feira

No início da madrugada desta sexta-feira, 08, por volta da 1h, o Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado para atender a uma colisão de veículo em muro seguida de capotamento, na Rua Coronel João Paulo, no bairro Martorano, em São Joaquim.

Ao chegar no local, a guarnição encontrou um Volkswagen/Gol, de cor prata e com placas Mercosul capotado, após ter colidido em muro de residência. O condutor do automóvel era um homem, de 33 anos.

A vítima estava no interior do veículo na parte do teto e apresentava corte no rosto e queixava-se de dores na região do ombro direito.

Após avaliação inicial, o paciente foi retirado pela porta traseira do lado direito, necessitando apenas do rebatimento dos bancos para obtenção de espaço interno e abertura das portas para a extração do condutor.

Em seguida, ele foi colocado em maca rígida e no colar cervical, sendo após encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Com a colisão, pedras foram arremessadas em veículos que estavam estacionados nas proximidades e as mesmas atingiram outra caminhonete, sendo registrados apenas danos materiais. Após o atendimento da equipe de socorro, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar.