Abertura de nova exposição e lançamento de livro agitam Villa Francioni no final do mês

No dia 30 de setembro, às 15h, a Galeria de Arte da Villa Francioni terá um evento intenso que mistura arte e literatura em um só ambiente: a inauguração da exposição de tapeçarias artísticas do Coletivo As Catarinas intitulada “Eu & Você & Elas/Eles”; e o lançamento em São Joaquim do livro “Mais Aprendi que Ensinei”, do jornalista e escritor Paulo Scarduelli. Na sequência, o autor realizará uma roda de conversa sobre a mensagem humanista do livro – a paternidade solo – com a psicóloga Raquel Santos.

A obra, que está na terceira tiragem e com cerca de 2 mil exemplares vendidos, relata a comovente história de amor e desafios do pai Paulo com seus três filhos (Sara, Davi e Catarina), que vivem com ele desde 2010. “As pessoas se identificaram, elas conseguiram enxergar que os meus desafios eram enfrentados também por elas, independentemente de como a família de cada um é composta”, conta o autor que começou a compartilhar suas experiências nas redes sociais e o engajamento o levou a narrar, na obra, as aventuras e as descobertas do pai para cuidar sozinho de três filhos pequenos.

A EXPOSIÇÃO



Uma diversificada coleção de tapeçarias é o conteúdo da exposição “Eu & Você & Elas/Eles”, do Coletivo As Catarinas, com a curadoria da professora, mestre em Teoria e História da Arte e tapeceira Elke Hulse. A exposição permanecerá aberta à visitação até o dia 27 de novembro, diariamente das 10 horas até 17 horas.

Constituída de 19 expositores, a mostra parte do pressuposto que o Eu são as Catarinas que escolheram imagens de rostos e neles definiram as técnicas que melhor se adaptavam para resolução dos mesmos, formando a série dos retratos. Esse fazer no tear reúne o conhecimento técnico, escolha de materiais para confecção da trama e histórias pessoais vinculadas ou não aos retratados. Já o “Você” do título, é o espectador que interage visualmente com os rostos e, possivelmente, cria novas conexões. O Elas/Eles são os retratados, cujas imagens contam histórias de diferentes culturas enaltecendo as individualidades.

O gestor da Galeria de Artes da VF e responsável pela vinda desta exposição a São Joaquim, Edson Machado, ressalta a ampla possibilidade dos fios coloridos artesanalmente, a simetria das tramas e o correto exercício de anatomia e jogos de luz e sombra nas figuras retratadas. “A tapeçaria é uma arte muito antiga, rica culturalmente, e as artistas que participam desta exposição trazem novos componentes e encantamento para o público visitante”, avalia Machado.

DNA DA VILLA

A presidente do Conselho de Administração da Villa Francioni, Daniela Freitas, explica as atividades que serão realizadas na vinícola no dia 30 de setembro. “As renovações das exposições fazem parte do DNA da Villa Francioni, elas são essenciais para que o público conheça novos artistas. Além disso, é uma forma de aproximar cultura, arte e a família, que é muito presente na nossa vinícola também. O lançamento do livro também é exemplo disso. Trata-se de uma obra que conta a história de amor entre um pai e seus três filhos e que mexe com a nossa emoção. Arte e família têm tudo a ver com a nossa vinícola”, completa Daniela.

A Villa Francioni, atualmente, é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela Freitas (presidente). A meta dos sucessores é manter a tradição e os ensinamentos do fundador Dilor Freitas, trazendo sempre inovação e qualidade para os amantes do vinho e das artes.

Fotos divulgação VF