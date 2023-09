Cartões Sicredi oferecem segurança e praticidade aos associados

O meio de pagamento é ideal para as compras do dia a dia.

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 7 milhões

de associados, oferece benefícios nos seus cartões de crédito ou débito. Esses benefícios

vão desde a segurança e praticidade na hora de realizar as compras, até a troca de

pontos por produtos ou serviços.

O Cartão Sicredi possui as mobilidades de crédito e débito em um único cartão, além do

pagamento da fatura em até 40 dias, segurança, gestão do limite utilizado e comodidade

na consulta de saldos e extratos por meio dos canais disponíveis, como Aplicativo, Caixas

Eletrônicos ou pelo WhatsApp. Através do cartão Sicredi, o associado também tem a

oportunidade de participar de programas de recompensas, em que pode acumular

pontos e trocar por produtos ou serviços, como eletrônicos, eletrodomésticos, viagens

e muito mais.

Com aceitação nacional e internacional, o cartão também oferece o pagamento por

aproximação, a opção de pagamento da fatura por meio do débito em conta e dispõe

das bandeiras Mastercard e Visa. Para saber mais, acesse sicredi.com.br/cartoes/.

Cartão Empresarial

O Sicredi também oferece aos seus associados a opção de Cartão Empresarial, que

facilita o dia a dia dos negócios, separando os gastos pessoais dos gastos da empresa.

As opções disponíveis são Cartão Sicredi Empresarial Internacional, Cartão Sicredi

Empresarial Débito ou Cartão BNDES Sicredi, cada um com benefícios que se encaixam

no dia a do seu negócio. Saiba como solicitar o cartão ideal para a sua empresa em

sicredi.com.br/site/cartoes/cartao-empresarial/

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de

seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de

gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o

papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente

fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma

gama completa de soluções financeiras e não financeiras.