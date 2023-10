Vinícola Thera anuncia contratação de mais de 40 profissionais para nova estrutura

Vagas são para as áreas operacional, restaurante e pousada e incluem enólogo, gerente, recepcionista, sommelier, garçom, cozinheiro e equipe de limpeza

Reconhecida pela excelência na produção de vinhos de altitude e em experiências enoturísticas, a Vinícola Thera anuncia a criação de 42 novas vagas de trabalho para sua nova estrutura, situada na Fazenda Bom Retiro, na Serra Catarinense.

O novo espaço está em fase final de obras e ficará pronto até o fim do ano para entrar em operação nos primeiros dias de 2024. A estrutura de 2,6 mil metros quadrados vai abrigar todas as etapas de elaboração de vinhos, assim como novo receptivo turístico, com salas de degustação, loja e um wine bar no terraço com capacidade para 200 pessoas.

Com o compromisso contínuo de proporcionar experiências excepcionais aos visitantes, a Vinícola Thera está buscando talentos dedicados e apaixonados para se juntarem à equipe.

São 38 vagas abertas para as áreas operacional, restaurante e pousada em regime presencial no município de Bom Retiro (SC). Alguns dos postos de trabalho são para gerente de restaurante, sommelier, maître, garçom, barman, cumin, recepção turística, vendedor, cozinheiro, auxiliar de cozinha e equipe de limpeza. Os salários variam entre R$ 1.820,00 e R$ 7.000,00, de acordo com a função.

“Estamos em busca de profissionais que compartilhem da nossa paixão pelo bem receber e que desejem fazer parte desta jornada única na Serra Catarinense, comenta Dênis Kuratomi, diretor operacional da Fazenda Bom Retiro.

Há outras quatro vagas abertas para enólogos e cantineiros, uma vez que a nova estrutura vai ampliar a capacidade de produção de vinho para 300 mil garrafas por ano. Hoje a produção anual fica em torno de 120 mil garrafas. Com a nova estrutura, a Vinícola Thera poderá elaborar vinhos para terceiros.

“Nossa nova estrutura será um marco na história da região. Além de fomentar ainda mais o enoturismo, reforçando a vocação da Serra Catarinense neste segmento, estamos contribuindo para a abertura de novos postos de trabalho e o desenvolvimento regional como um todo”, destaca o sócio-diretor da Vinícola Thera e Fazenda Bom Retiro, Abner Zeus de Freitas.

Interessados em se juntar à equipe da Vinícola Thera/Pousada Fazenda Bom Retiro devem enviar currículo para dp@vinicolathera.com.br. A vaga desejada deve estar no assunto do e-mail.

A Vinícola Thera está comprometida em proporcionar um ambiente de trabalho inclusivo e enriquecedor, onde os funcionários possam prosperar e crescer profissionalmente, atingindo todo o seu potencial.

“Buscamos não apenas criar vinhos excepcionais, mas também experiências inesquecíveis para nossos visitantes, e isso começa com uma equipe dedicada”, reforça Freitas.