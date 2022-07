Carreta bitrem e caminhão batem de frente e pegam fogo na BR-262, na Grande BH

Assustador: Uma carreta bitrem, carregada com produto inflamável – e um caminhão bateram de frente no km 354 da BR-262, em Betim, na Grande BH, no fim da manhã desta sexta-feira (15).

Com o impacto da batida, os dois veículos pegaram fogo e uma das cabines foi parar às margens da rodovia, virada para o sentido contrário. Os motoristas morreram carbonizados.

Às 11h58, o Globocop sobrevoou o bairro Pingo D’Água e registrou que as chamas se alastraram e também atingiram e destruíram a vegetação.

Militares do Corpo de Bombeiros apagavam o fogo e ambulâncias estavam no local. Policiais rodoviários federais acompanhavam a ocorrência.

Com informações: G1