Obras na Serra do Corvo Branco estão em fase final; A previsão que liberação ocorra em agosto

Mais perto a liberação deste importante trecho para o turismo na serra catarinense. Está sendo realizada a última etapa das obras na Serra do Corvo Branco. De acordo com Secretário Adjunto de Infraestrutura de Santa Catarina, Alexandre Martins, no momento, os trabalhos se concentram no trecho onde houve deslocamento de rocha.

A concretagem do trajeto está agendada para o dia 27 de julho e logo após, o local receberá a sinalização adequada e será liberado para o turismo. A previsão é que a liberação ocorra no mês de agosto.