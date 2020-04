Boi come R$ 1,500 Reais e dono abate o bicho para resgatar o dinheiro

Um fato, um tanto que inusitado ocorreu neste último domingo (12), quando um morador que cuidava de uma roça resolveu pendurar o dinheiro que havia recebido em um galho de árvore em uma sacola para o que o dinheiro não molhasse, enquanto ele executava os outros afazeres durante uma chuva.

Momentos após, o agricultor distraído viu que um dos seus bois estava comendo as notas de dinheiro, a quantia de R$ 1.500. Ele tentou impedir a mastigação, mas o boi já havia engolido as notas.

Desesperado ele procurou um amigo que tinha um frigorífico para abater o azarento boi.

Após o abate, muitas cédula foram retiradas intactas do estômago do animal. O Caso ocorreu no município de Francisco Santos, distante 364 km ao Sul de Teresina. E o Agricultor conseguiu recuperar R$ 1.330,00 – Como diria o ditado: É só lavar!

Vídeo mostra o agricultor lavando o dinheiro retirado do Boi: