Polícia apreende 1 tonelada de maconha escondida em carga de frango congelado dentro de caminhão

Um caminhão frigorífico transportando mais de uma tonelada de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira (21), na BR-386 em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul. A droga estava escondida em meio a uma carga de frango congelado.

O motorista, um homem de 37 anos natural do Paraná, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à polícia judiciária da região.

Conforme a PRF, o caminhão seguia de Santa Catarina rumo ao RS. Os agentes receberam informações de que o veículo estaria transportando carga ilícita e abordaram o motorista no km 136 da rodovia.

Os policiais entraram na câmara fria do caminhão e encontraram fardos de droga escondidos entre os paletes de congelados. Ao todo, a carga somou 1.124 kg. Fiscais do Ministério da Agricultura deram apoio na verificação do conteúdo.

Com informações: G1