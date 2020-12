Governador anuncia a liberação de eventos em Santa Catarina

O governador Carlos Moisés anunciou durante a inauguração do Centro de Inovação em Blumenau, no fim da manhã desta quinta-feira (17) que deverá autorizar a liberação de eventos em Santa Catarina, que estavam proibidos desde março, no início das restrições por causa do novo coronavírus. Eventos sociais poderão ser realizados, com ocupação de apenas 30% da capacidade total nas regiões com nível gravíssimo, 50% no nível grave e 75% em nível alto, com liberação total da capacidade em nível moderado.

A liberação é para eventos sociais, como casamentos e formaturas, mas o decreto ainda está sendo elaborado pelo governo do Estado e não está definido se serão liberados também outros tipos de eventos de outros setores.

O novo decreto deve ser publicado na sexta-feira (18) no Diário Oficial do Estado (DOE) e terá vigência imediata.

O Estado ainda divulgará ao longo do dia mais detalhes sobre a liberação, com as regras para cada setor e as medidas sanitárias que deverão ser seguidas.

Confira informações já antecipadas pelo governo sobre as liberações:

Eventos sociais

Autorizados com:

30% de ocupação no nível gravíssimo

50% de ocupação no nível grave

75% de ocupação no nível alto

Ocupação integral no nível moderado

Museus

Autorizados com:

50% de ocupação no nível gravíssimo

75% de ocupação no nível grave

Ocupação integral nos níveis alto e moderado

Parques aquáticos

Autorizados com:

50% de ocupação no nível gravíssimo

75% de ocupação no nível grave

Ocupação integral nos níveis alto e moderado.

Cinemas e teatros

Autorizados com:

30% de ocupação no nível gravíssimo

50% de ocupação no nível grave

75% de ocupação no nível alto

Ocupação integral no nível moderado;