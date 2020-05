Idoso de 106 anos se recupera da Covid-19 ‘Meu avô é um guerreiro’, diz neta

Um idoso de 106 anos se recuperou da Covid-19, na Paraíba. Na última segunda-feira (4) ele recebeu alta do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires depois de tratar a doença, em Santa Rita, na Grande João Pessoa. João Emiliano começou o seu tratamento no dia 21 de abril, no Hospital Clementino Fraga, onde testou positivo para doença e chegou a ser liberado, mas, devido a complicações, precisou retornar a um hospital.

O idoso recebeu alta do Clementino no dia 27 de abril e, conforme relata a neta dele, Carolinny Lima, poucas horas após chegar em casa voltou a apresentar os sintomas. Apresentou uma piora e, em uma ambulância, foi levado até a UPA de Tibiri.

Idoso de 106 anos que se recuperou da Covid-19 junto da equipe médica do Hospital Metropolitano de Santa Rita, na Paraíba — Foto: Divulgação/Ascom Metropolitano

Na UPA foi constatada uma infecção urinária forte e, no dia seguinte, a família conseguiu um leito de enfermaria para internar José Emiliano no Hospital Metropolitano, onde chegou ainda com tosse, febre e tremores.

“Meu avô é um guerreiro de verdade, vem lutando e, quem realmente puder, fique em casa. A gente já vem sofrendo um pouquinho, com algumas dificuldades, por causa da Covid”, disse a neta Carolinny.

No momento da alta, a coordenadora do Serviço Social da unidade de saúde, Carmem Meireles, expressou que “a cada plantão um desafio, uma batalha a enfrentar, mas hoje meu coração exalta de alegria pela oportunidade de acompanhar a alta. Venceremos”, enfatizou.

Após a alta médica, João Emiliano foi encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Ele usa sonda e precisou passar por um procedimento cirúrgico devido à obstrução do canal da uretra. De acordo com a neta, ele está bem e, dependendo da evolução, ele deve receber alta até esta sexta-feira (8).

“Graças a Deus, à resistência desse velho guerreiro, à luta da nossa família, de pessoas amigas e também de alguns desconhecidos, meu avô segue lutando para viver”, afirmou a neta.

Apesar da felicidade de ver o avô recuperado, Carolinny afirmou que a família está desgastada e relatou demora para a internação de João Emiliano.

“Meu avô, um senhor com 106 anos de idade, classificado como paciente de risco, ter que enfrentar uma batalha de estar de hospital em hospital, esperando uma regulação que chega a levar quase 24 horas para liberar uma internação, para ele é realmente lamentável e chega a ser revoltante”, disse.

A Secretaria de Estado da Saúde não vai se pronunciar sobre a crítica à regulação do estado.

Fonte G1