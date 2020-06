Família de Agricultores de Rio Rufino tem casa destruída pelo fogo

Na manhã desta quinta feira (11), o Corpo de Bombeiros de Urubici foi acionado para conter fogo de uma residência em Rio Rufino, na localidade de Rio do Tigre ( morro do pecado). O casal Noel De Oliveira ( Miranda), Serlene Dos Santos as filhas Suelin 9 anos e Jani 20 anos, estão todos bem. Tendo apenas perda de bens matérias Graças a Deus.

O Prefeito Thiago Costa esteve no local se solidarizando com a família, orientando nesse momento difícil e se comprometeu em construí uma casa popular para a família. e irá acionar uma retro escavadeira e caçamba pra retirada dos entulhos agora a tarde.

A partir da próxima segunda feira, iniciaremos uma campanha para arrecadar bens, mobílias, roupas de cama e outros.

Pessoas interessadas em realizar doações entrar em contato com CRAS de Rio Rufino. pelo fone 3279 0192 ou Watssap do Sec Juscelino 49 99132-2281. e também na Gralha FM sempre parceira e solidária neste momentos de dificuldade.

Fonte Prefeitura Municipal de Rio Rufino