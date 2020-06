Serra Rio do Rastro será palco de desafio de corredores de São Joaquim versus Lages

No dia 21 de junho acontece o Desafio Serra do Rio do Rastro envolvendo três corredores de Lages, integrantes da equipe AB e três corredores de São Joaquim.

Será um desafio para estes atletas mante-se em atividade neste período de quarenta da pandemia.

Eles irão subir o Serra do Rio do Rastro no período da manhã, respeitado todo o protocolo em vigor nesta época para prática de atividades física.

Veja como está programado desfio:

Miguel Velasque (São Joaquim)

versus

Daniel Malinoski (Lages) – 10 km

Douglas Ribeiro (São Joaquim)

versus

Jonatan Oscar (Lages) – 10 km

Evandro Costa (São Joaquim)

versus

Luiz Adinan Fontoura (Lages) – 10 km