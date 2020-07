Sou o pai que todos deveriam ser” diz Thammy após ofensas na internet

Lamentavelmente Thammy Miranda foi alvo de diversas críticas e mensagens transfóbicas após o anúncio de seu nome numa campanha de Dia dos Pais de uma marca de cosméticos. Thammy é pai de Bento, que está com 6 meses.

Em entrevista a jornalista Fábia Oliveira, ele disse ser um pai presente. “Eu estava vendo que mais de cinco milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso só prova que o pai que eu sou está bem em falta hoje em dia”, disse.

“Espero que essa representatividade seja em forma de amor, de inclusão e de responsabilidade. Eu não sou melhor nem pior que qualquer outro pai. Eu só sou o pai que todos os pais deveriam ser”, completou.

A cantora Gretchen saiu em defesa do filho. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela falou sobre Thammy ser responsável. “Eu preferi nem escrever, preferi gravar um vídeo, porque é o seguinte. Meu filho foi contratado pela Natura para fazer a campanha do Dia dos Pais porque ele é um pai de verdade. Porque é um pai presente, um pai que sustenta, um pai que ama, porque é um pai que cuida de seu filho, que protege sua mulher, é um pai que está do lado do filho e da mulher, é um pai de verdade”, falou.

Fonte SBT