Menino de 6 anos vende suco em porta de hospital para ajudar a comprar respirador a pacientes da Covid-19

Reprodução: Sagres online

As crianças estão dando uma lição de solidariedade nesta pandemia, não é? Lá vamos contar mais uma história no mínimo cativante de solidariedade de um garoto de 6 anos que resolveu se mobilizar de uma forma simples para ajudar um hospital no tratamento de pacientes da Covid-19.

Essa boa notícia vem da cidade de Arthur Nogueira, próximo a Campinas, no interior paulista. O menino Enzo Tapetti resolveu vender suco na porta do Hospital Bom Samaritano (HBS). O dinheiro das vendas ele doou para a unidade de saúde. “Aqui em casa todo mundo ajuda, né?! E o Enzo é o especialista do suco.

Um dia estávamos almoçando, e ele viu a reportagem de uma menina que vendia laços para ajudar os pacientes com coronavírus.

Na mesma hora, ele disse ‘mamãe, tenho uma ideia! Vou vender meus sucos pra ajudar os médicos aqui da cidade’, ele falou do jeitinho dele e a gente achou lindo!”, disse a mãe do garoto, Marina Tappeti, ao site Nogueirense.

Enzo montou uma banquinha com mesa, uma cadeira, copos descartáveis, a jarra de suco e um frasco de álcool gel. Um cartaz na parede dizia “Venda de suco. Enzo”. Em um vídeo ele conta que vende cada copo de suco a R$ 2.

Segundo o site, ao final de uma semana de vendas, o menino conseguiu juntar R$ 100. Em vez de depositar na conta do hospital, ele fez questão de entregar pessoalmente ao presidente do hospital, o médico Zildomar Deucher, na última quarta-feira (29).

O homem conta que, em 60 anos de profissão, foi a primeira vez que viu uma criança se sensibilizar dessa forma. O gestor disse que o dinheiro ajudará na compra de respiradores para o HBS. “Eu quero agradecer a mãe do Enzo, agradecê-lo também, o menino é muito querido.

A gente nota que ele tem o espírito de dar-se, convidei-o que faça medicina e ele ficou feliz, e então convidei-o, futuramente venha trabalhar no Hospital Bom Samaritano, como médico, se Deus quiser”, disse o presidente da unidade.

De acordo com último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Arthur Nogueira possui 292 casos confirmados de Covid-19, quatro mortes e 157 pessoas recuperadas da doença.

Com informações Sagres